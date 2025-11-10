На точке продаются традиционные для Ямала продукты (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Основатель бренда «Щедрый Ямал» и глава крестьянско-фермерского хозяйства Сюнску Пырирко открыл новую точку на рынке «Дары Ямала» в Салехарде. Подробностями предприниматель поделился с URA.RU.

«Здесь представлены уникальные продукты региона: северная и дальневосточная рыба в ассортименте, свежемороженые дикорастущие ягоды, варенья и ягодные напитки собственного приготовления марки „Щедрый Ямал“. Пока мы активно работаем и осваивается на рынке, поскольку это новое направление для нашей деятельности», — рассказал Пырирко. Помимо новой торговой точки у предпринимателя работает магазин «Фермерское подворье».

Ассортимент на новой площадке представлен деликатесами из оленины от мясоперерабатывающего комплекса «Паюта», разнообразными мясными изделиями, а также эксклюзивной сладкой выпечкой ручной работы от кондитеров Олеси и Анны Варкентин. Для любителей шоколада на точке доступен бельгийский шоколад ручной работы от «Первого Салехардского».

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что о новом торговом знаке «Щедрый Ямал», который делает упор на продаже ямальских ягод, варенья, деликатесов из оленины и рыбы. Особенность предприятия — это тесное взаимодействие с коренными жителями ЯНАО.