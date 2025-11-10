Сильный ветер и морозы до минус 36 градусов ожидаются на территории Ямала
На Ямале синоптики предупредили о неблагоприятных погодных явлениях
Фото: Илья Московец © URA.RU
На территории ЯНАО 11 ноября 2025 года ожидаются неблагоприятные погодные явления, включая сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду и морозы до минус 36 градусов цельсия. Об этом сообщает Ямало-Ненецкий ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
«В связи с неблагоприятными погодными явлениями и во избежание чрезвычайных ситуаций жителям и гостям Ямальского района рекомендуется воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, а также из-за угрозы повала деревьев, слабо укрепленных конструкций и информационных стендов быть внимательными при выходе из жилых помещений и во время нахождения на улице», — подчеркнули в ведомстве
В Ямальском и северо-западе Тазовского районов прогнозируются порывы ветра до 15-18 метров в секунду днем и 19-24 метров в секунду ночью. Температура ночью составит от 31 до 36 градусов ниже нуля, при облачности до 25 градусов мороза, днем от 17 до 22 градусов ниже нуля, местами до 29 градусов мороза. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь и ночной туман
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!