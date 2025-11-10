Сильный ветер и морозы до минус 36 градусов ожидаются на территории Ямала

На Ямале синоптики предупредили о неблагоприятных погодных явлениях Фото: Илья Московец © URA.RU

На территории ЯНАО 11 ноября 2025 года ожидаются неблагоприятные погодные явления, включая сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду и морозы до минус 36 градусов цельсия. Об этом сообщает Ямало-Ненецкий ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

«В связи с неблагоприятными погодными явлениями и во избежание чрезвычайных ситуаций жителям и гостям Ямальского района рекомендуется воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, а также из-за угрозы повала деревьев, слабо укрепленных конструкций и информационных стендов быть внимательными при выходе из жилых помещений и во время нахождения на улице», — подчеркнули в ведомстве