Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

На пленарном заседании ямальского парламента обсудят трехлетний бюджет округа

Совет парламента ЯНАО утвердил повестку пленарного заседания на 20 ноября
10 ноября 2025 в 14:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ямальские депутаты готовятся к рассмотрению основных финансовых документов

Ямальские депутаты готовятся к рассмотрению основных финансовых документов

Фото: Илья Московец © URA.RU

Совет Законодательного Собрания ЯНАО утвердил проект повестки пленарного заседания, которое пройдет 20 ноября 2025 года. Ключевым вопросом станет рассмотрение проекта закона об окружном бюджете на 2026–2028 годы. Об этом сообщает пресс-служба ямальского парламента. 

«Ключевой вопрос для рассмотрения депутатами — проект закона об окружном бюджете на трехлетний период (2026, 2027 и 2028 годы). Также в повестку пленарного заседания включен вопрос о проекте бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования ЯНАО на предстоящую трехлетку», — сообщили в пресс-службе Заксобрания ЯНАО.

Предварительное рассмотрение бюджетного законопроекта запланировано на 18 ноября на расширенном заседании комитета по экономической политике, бюджету и ЖКХ. В работе заседания примут участие руководители органов исполнительной власти округа — главные распорядители бюджетных средств.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал