На пленарном заседании ямальского парламента обсудят трехлетний бюджет округа

Ямальские депутаты готовятся к рассмотрению основных финансовых документов Фото: Илья Московец © URA.RU

Совет Законодательного Собрания ЯНАО утвердил проект повестки пленарного заседания, которое пройдет 20 ноября 2025 года. Ключевым вопросом станет рассмотрение проекта закона об окружном бюджете на 2026–2028 годы. Об этом сообщает пресс-служба ямальского парламента.

«Ключевой вопрос для рассмотрения депутатами — проект закона об окружном бюджете на трехлетний период (2026, 2027 и 2028 годы). Также в повестку пленарного заседания включен вопрос о проекте бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования ЯНАО на предстоящую трехлетку», — сообщили в пресс-службе Заксобрания ЯНАО.