По указанию Бастрыкина возбуждено уголовное дело о нарушении прав коренных народов Ямала

Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей ямальской деревни Фото: Следственный комитет РФ

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрею Егорову возбудить уголовное дело после обращения семей из деревни Тадебя-Яха (ЯНАО). Обращение было размещено в аккаунте Информационного центра СК России «ВКонтакте». Жители деревни, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, жалуются на нарушение их прав. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по ЯНАО.

«Более 20 лет граждане проживают в ветхих производственных вагончиках 1970-х годов постройки без тепло -, электро- и водоснабжения. Семьи с детьми вынуждены осуществлять забор питьевого ресурса из реки и обогревать жилища с помощью печей. В населенном пункте отсутствуют социально значимые объекты и медицинские учреждения. Доставка продуктов питания осуществляется со значительными задержками», — уточнили в ведомстве.