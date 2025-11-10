По указанию Бастрыкина возбуждено уголовное дело о нарушении прав коренных народов Ямала
Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей ямальской деревни
Фото: Следственный комитет РФ
Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрею Егорову возбудить уголовное дело после обращения семей из деревни Тадебя-Яха (ЯНАО). Обращение было размещено в аккаунте Информационного центра СК России «ВКонтакте». Жители деревни, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, жалуются на нарушение их прав. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по ЯНАО.
«Более 20 лет граждане проживают в ветхих производственных вагончиках 1970-х годов постройки без тепло -, электро- и водоснабжения. Семьи с детьми вынуждены осуществлять забор питьевого ресурса из реки и обогревать жилища с помощью печей. В населенном пункте отсутствуют социально значимые объекты и медицинские учреждения. Доставка продуктов питания осуществляется со значительными задержками», — уточнили в ведомстве.
Ранее обращения жителей в компетентные органы с требованием предоставить благоустроенное жилье в районном центре оставались безрезультатными. После публикации видеообращения, в СУ СК России по ЯНАО была организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал прямое указание руководителю следственного управления по округу Андрею Егорову возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования. Исполнение поручения взято на особый контроль центральным аппаратом ведомства.
