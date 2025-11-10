Логотип РИА URA.RU
Общество

В ЯНАО стартовала сезонная миграция оленьих стад. Видео

Власти Ямала предупредили о движении оленеводов к зимним пастбищам
10 ноября 2025 в 17:01
Оленеводы Приуральского района начали переход на зимние пастбища

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В Приуральском районе ЯНАО начался традиционный переход оленеводов на зимние пастбища. О необходимости соблюдать осторожность на трассах сообщила пресс-служба департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО. 

«Водителям следует быть особенно внимательными на трассах Салехард — Надым и Салехард — Аксарка, чтобы избежать ДТП. Многие стада проходят рядом с поселками, поэтому важно держать собак на привязи, чтобы они случайно не погнались за оленями», — подчеркнули в департаменте. 

В Приуральском районе ЯНАО ежегодно в этот период оленеводы перегоняют стада на зимние пастбища, из-за чего возрастает риск выхода оленей на загородные трассы. Власти ранее уже предупреждали водителей о необходимости соблюдать осторожность на автодорогах Салехард — Аксарка и Салехард — Надым в связи с возможным переходом оленьих стад. 

