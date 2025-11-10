В России появилась замена системе бесконтактных платежей Apple Pay
Путин и Греф обсудили работу систем бесконтактных платежей
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В ходе встречи президента России Владимира Путина с главой Сбербанка Германом Грефом обсуждалась работа систем бесконтактных платежей, которые банк внедряет по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Мы вывели новую технологию на рынок платежей взамен ушедшего Apple Pay — очень популярный был вид платежей телефоном. <...> Мы придумали технологию, как можно повторить эту возможность (NFC-порт — прим. URA.RU) с помощью Bluetooth-порта, который закрыть невозможно», — сказал Греф. Его слова приведены на сайте Кремля.
Глава государства, выслушав доклад, отметил, что России приходится развивать собственные технологии. Новая система позволяет совершать платежи быстро — за одну секунду, подчеркнул глава Сбера.
В июне пресс-служба ВТБ сообщила о начале тестирования сервиса, который станет аналогом Apple Pay, передает RT. Финансовое учреждение внедряет новый платежный инструмент под названием «Волна», который позволяет осуществлять платежи через систему быстрых платежей. Техническое решение для сервиса разработано Национальной системой платежных карт (НСПК).
