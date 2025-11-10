Пропавшего свердловчанина нашли мертвым. Фото
10 ноября 2025 в 17:30
Мужчину искали с 7 ноября
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Серове (Свердловская область) обнаружили труп 84-летнего Павла Пышных, без вести пропавшего несколько дней назад. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Найден, погиб», — следует из поста в соцсетях волонтеров. Мужчина пропал 7 ноября, он нуждался в медицинской помощи.
Подробности не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР, ответ ожидается.
