Убийство произошло в доме на улице Бородина, 13 Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге утром 10 ноября мужчина зарезал 52-летнюю Ольгу Б. и ранил своих знакомых. Зверское преступление произошло в одной из квартир на Химмаше, потерпевшие за помощью убежали в продуктовый магазин «Монетка». Подозреваемый гнался за ними с ножом, но там его скрутили силовики. Все, что известно о ЧП к этому часу, — в сбойке URA.RU.

Пьяная резня

Вечером 9 ноября 27-летний Ярослав К. с друзьями (Павел, Ксения и Анастасия) пришел в гости к 52-летней Ольге Б. (Анастасия — ее младшая дочь). Компания распивала спиртные напитки. По словам старшей дочери Ольги, Ярослав на тот момент уже был сильно пьян. Утром 10 ноября компания продолжила употреблять алкоголь.

Вспыхнул конфликт. По предварительным данным, Ярослав схватился за нож и набросился на женщину. По одной из версий, он резал ее в ванной, а потом мог оказаться с ней на балконе. В это время другие гости — Ксения, Павел и Анастасия — смогли сбежать из квартиры.

Продолжение после рекламы

«Он (Ярослав — прим. ред.) уже приехал невменяемый. Слушал музыку на кухне, а сестра, мама и Ксюша сидели в зале, играли с ребенком [Насти]. У Ярослава снесло голову, он схватился за нож и вышел из кухни. Он стал трогать ребенка за ноги, сестра взяла сына и выбежала в чем было. Затем и остальные убежали оттуда», — рассказала URA.RU старшая дочь убитой.

Ярослава задержали возле магазина Фото: Илья Московец © URA.RU

Ярослав погнался за жертвами. Потерпевшие смогли добежать до «Монетки» на улице Бородина. Двое из них получили ранения. Вероятно, они пытались защитить Ольгу.

Подозреваемый

Сотрудники полиции задержали Ярослава возле «Монетки», когда он пытался выйти из магазина. Его доставили на допрос. По данным URA.RU, Ярослав родом из Чайковского (Пермский край). Он около года работал директором «Монетки» на другой улице. Предварительно, жены и детей у него нет.

Уголовное дело

Против Ярослава возбуждено дело по статьям «Убийство» и «Покушение на двух лиц». Скоро суд изберет меру пресечения. Следствие будет настаивать на заключении под стражу. Все новости по теме — в этом сюжете.