Металлургический гигант увеличил бюджет на жилье для сотрудников

Жилищная программа в компании существует с 2006 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Один из крупнейших работодателей в России — компания ЕВРАЗ — обновила условия своей жилищной программы. В 2025 году бюджет увеличен почти в четыре раза, а количество участников планируется удвоить — до более чем 800 человек ежегодно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе.

«Мы понимаем, что сейчас важно поддержать наших сотрудников, помочь им улучшить жилищные условия, и надеемся, что они захотят остаться с нами надолго. Мы рассчитываем, что обновленная жилищная программа позволит ЕВРАЗу привлекать и удерживать квалифицированных рабочих и дефицитных специалистов. Отдельное внимание мы уделили молодым специалистам, потому что сегодня конкуренция за выпускников вузов и ссузов по техническим и инженерным направлениям невероятно высока», — рассказала вице-президент по персоналу Елена Самсонова.

Жилищная программа у металлургического гиганта существует с 2006 года, ее цель — помочь сотрудникам приобрести жилье в условиях высоких цен и ставок по ипотеке. Приоритет при участии в программе отдают квалифицированным рабочим, специалистам дефицитных профессий и молодым специалистам.

Компания предоставляет частичную компенсацию процентов по ипотеке, а отдельным категориям работников — поддержку с первоначальным взносом на приобретение жилья, что делает программу уникальной. Новые сотрудники могут рассчитывать на поддержку сразу после прохождения испытательного срока.

Компания ЕВРАЗ занимает важное место среди работодателей в регионах своего присутствия. В условиях непростого экономического положения предприятие не отступает от стратегических целей, связанных с обеспечением благополучия персонала, и продолжает увеличивать вложения в эту область. Помимо программы обеспечения жильем, ЕВРАЗ реализует инициативы, направленные на охрану здоровья сотрудников, организацию питания и транспортировку до мест работы. Планируемый объем инвестиций в программы в 2025 году составит 3,2 миллиарда рублей.