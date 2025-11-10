Для проблемного Среднеуральска разрабатывают план спасения

Свердловский минфин прокомментировал вопрос внешнего финансирования Среднеуральска Фото: Илья Московец © URA.RU

Проблемный Среднеуральск, который оказался финансово неустойчивым, возьмет под контроль минфин Свердловской области. Решение принято по поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера в рамках общей работы по поддержке финансовой стабильности территорий региона. Об этом URA.RU сообщило министерство финансов Свердловской области.

«Губернатор Свердловской области Денис Паслер, среди прочих задач, ставит задачу поддержания финансовой устойчивости всех территорий нашего региона. В первую очередь это касается качества управления финансами и работы с кредиторской задолженностью в муниципалитетах», — прокомментировали в министерстве финансов региона.

Как уточнили в ведомстве, эта работа является рутинным процессом для всех муниципальных администраций, которые взаимодействуют с областным Минфином. «Для Среднеуральска по распоряжению губернатора муниципалитетом будет разработан план восстановления финансовой устойчивости и утверждён местной Думой», — добавили в министерстве. На региональном уровне будут использованы все возможности бюджетного законодательства для помощи муниципалитету, включая участие в согласовании проекта местного бюджета.

Комментируя предстоящую работу администрации Среднеуральска, Александр Старков в разговоре с URA.RU отметил: «Будут рассмотрены разные предложения, в администрации будут выработаны планы, будут решения по вопросам. Я не буду комментировать действия главы, он сам принял такой план».