В Екатеринбурге мужчина жестко зарезал женщину и напал на людей: онлайн-трансляция

Мужчина с ножом начал резать людей днем 10 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге мужчина, по предварительным данным, убил свою тещу, а затем напал на людей в магазине «Монетка» на Химмаше. Инцидент произошел 10 ноября. Все, что известно о криминальной истории, — в онлайн-трансляции URA.RU.

15:26 Следователи уже побывали на месте преступления.





1/2 Фото: СУ СКР по Свердловской области









15:18 Дом, где произошла поножовщина. Корреспондент URA.RU застал, как из него выходит следственно-оперативная группа.

Фото: Сергей Бодров © URA.RU













15:14 По некоторым данным, задержанным оказался директор одного из сетевых магазинов.

15:08 «Установлен и задержан подозреваемый — мужчина 1998 года рождения, который находился в гостях у погибшей женщины. По предварительным данным, преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей в ходе распития спиртного ссоры. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные мероприятия. Осуществляется осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и потерпевшие, назначаются необходимые судебные экспертизы», — рассказали в СК по Свердловской области.

Фото: URA.RU









15:07 Инцидент произошел в одной из квартир дома по улице Бородина. Хозяйка квартиры 1973 года рождения скончалась, двое других пострадавших — находившиеся в гостях мужчина и женщина — получили телесные повреждения, им оказывают медпомощь. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

15:02 «Сообщение о данном ЧП в дежурную часть отдела полиции № 13 поступило утром 10 ноября 2025 года, около 9:30. На место происшествия незамедлительно выдвинулся наряд патрульно-постовой службы, которым фигурант, находившийся в этот момент на улице, был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. По имеющимся сведениям, подозреваемый работает директором одного из сетевых магазинов», — рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

15:00 Один из покупателей, вероятно, скончался, как сообщил источник агентства.