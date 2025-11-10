Оппозиция готовит конкурентов мэру Орлову на выборах в Екатеринбурге

Кандидатов на пост мэра партии представят в ближайшее время Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Партии — КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди» — занялись подбором кандидатов на пост главы Екатеринбурга. Об этом представители фракций рассказали корреспонденту URA.RU. На заседаниях партий, что пройдут в середине и в конце ноября, будут определены претенденты. Кандидатов далее представят комиссии, утвержденной губернатором Денисом Паслером.

«Решение будет принято в течение ближайших двух недель. Сейчас идут консультации. Это новая ситуация для политического сообщества, все сценарии и процессы прорабатываются впервые», — объяснил депутат Госдумы, секретарь свердловского отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Кузнецов.

В течение двух недель будут решать этот вопрос и в КПРФ, подчеркнул первый секретарь свердловского обкома партии, лидер фракции в заксобрании Александр Ивачев. При этом два источника агентства утверждают, что коммунисты рассматривают вариант, при котором на выборы выдвинется сам Ивачев (перед выборами в Госдуму в 2026 году ему необходим пиар) или его супруга, депутат гордумы Виктория Ивачева.

В ЛДПР также еще не определились с кандидатом на пост мэра. «Выберем достойного кандидата — того, кто хорошо разбирается в политических вопросах, знает проблемы города, который может достойно представить нашу партию и защищать интересы жителей», — добавил координатор регионального отделения партии, депутат свердловского заксобрания Александр Каптюг.

Несмотря на то, что «Новые люди» голосовали против законопроекта, подразумевающего, что кандидатов на пост глав городов будет представлять губернатор, фракция примет участие в выборах мэра Екатеринбурга. Кого из кандидатов они заявят, будет решено на следующей неделе, так как, как объяснил депутат заксобрания региона Рант Краев, «вопрос срочный». Надо будет готовить программу и проводить работу. Вариантов у партии много.

«У нас есть городской депутат Сергей Козлов. Есть я. Есть Александр Демин (глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству). Есть сторонники, которые давно в партии. Есть Владислав Даванков (вице-спикер Госдумы), у него уже был опыт участия в мэрской кампании (в июне 2023 года был выдвинут фракцией в качестве кандидата на пост главы Москвы), в президентской (2024 года), может нам удастся его переубедить, приехать в Екатеринбург», — заявил Краев. Что касается партии власти, то источники уверенно называют имя основного кандидата — это действующий мэр Орлов. При этом «Единая Россия», как и другие партии, могут выдвинуть сколько угодно кандидатов. Ограничений нет.

Срок его полномочий истекает 9 февраля 2026 года. Согласно федеральному закону о местном самоуправлении (принят 19 июня 2025 года), поддержанному в Свердловской области, выбирать градоначальника для столицы Урала теперь будет Паслер. Две кандидатуры он должен будет представить гордуме. Если она не поддержит варианты, процедура будет повторена.