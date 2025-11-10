В Екатеринбурге оставили в силе приговор учителю, который поругался с учеником

Решение принял суд в Академическом районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге оставили в силе приговор бывшему учителю Сергею Перминову, который бросил в ученика ручкой, и получил за это наказание. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

В середине марта в школе №123 Перминов, по версии следствия, применил физическую силу к восьмикласснику, которого повел на разговор к директору. Своими действиями Сергей оставил ссадины на теле ребенка. Против него возбудили дело по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением).

Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде исправительных работ на 1,5 года с удержанием 10% от заработной платы. Также ему запретили заниматься педагогической деятельностью на два года. Потерпевшему он выплатил 120 тысяч рублей в качестве компенсации.

