В Екатеринбурге оставили в силе приговор учителю, который поругался с учеником
Решение принял суд в Академическом районе
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Екатеринбурге оставили в силе приговор бывшему учителю Сергею Перминову, который бросил в ученика ручкой, и получил за это наказание. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
В середине марта в школе №123 Перминов, по версии следствия, применил физическую силу к восьмикласснику, которого повел на разговор к директору. Своими действиями Сергей оставил ссадины на теле ребенка. Против него возбудили дело по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением).
Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде исправительных работ на 1,5 года с удержанием 10% от заработной платы. Также ему запретили заниматься педагогической деятельностью на два года. Потерпевшему он выплатил 120 тысяч рублей в качестве компенсации.
Защита Перминова просила отменить приговор и вернуть дело прокурору. «Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, квалификацию и действия осужденного, а также наказание, оставил без изменения по существу», — сообщили в инстанции.
