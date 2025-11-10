Логотип РИА URA.RU
В Екатеринбурге оставили в силе приговор учителю, который поругался с учеником

10 ноября 2025 в 18:54
Решение принял суд в Академическом районе

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге оставили в силе приговор бывшему учителю Сергею Перминову, который бросил в ученика ручкой, и получил за это наказание. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

В середине марта в школе №123 Перминов, по версии следствия, применил физическую силу к восьмикласснику, которого повел на разговор к директору. Своими действиями Сергей оставил ссадины на теле ребенка. Против него возбудили дело по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением).

Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде исправительных работ на 1,5 года с удержанием 10% от заработной платы. Также ему запретили заниматься педагогической деятельностью на два года. Потерпевшему он выплатил 120 тысяч рублей в качестве компенсации.

Защита Перминова просила отменить приговор и вернуть дело прокурору. «Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, квалификацию и действия осужденного, а также наказание, оставил без изменения по существу», — сообщили в инстанции.

