«Готов доказывать свою невиновность»: редактор URA.RU выступил с заявлением в суде

Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров, шестой месяц находящийся в СИЗО, попросил смягчить ему меру пресечения и отправить под домашний арест. Однако апелляцию отклонили. Журналист указал, что никогда не препятствовал следствию, у администрации СИЗО нет вопросов к его поведению, а сам он готов доказывать свою невиновность в честном судебном разбирательстве. Мы публикуем полное заявление нашего коллеги.

«Все обвинения в мой адрес строятся лишь на словах [родного дяди, экс-полицейского Андрея Карпова] и на очень странной справке оперативников, в которой содержатся недостоверные данные о наличии у меня каких-то задолженностей, о том, что я не общаюсь с родственниками… Хотя почта, которая мне поступает в СИЗО и от меня, вся просматривается. Нет ни одного подтверждения, что я хочу каким-то образом оказать давление на свидетелей, каким-то образом повлиять на ход судебного следствия. Также я отмечу, что все свидетели допрошены, все материалы уже изучены, к тому же я добровольно отдал все свои средства связи — ноутбук, телефон, планшет [в день задержания 5 июня]. И, соответственно, у меня даже нет возможности с кем-либо связаться. Каким образом я могу на что-то повлиять, находясь под домашним арестом, о котором я попросил Верх-Исетский суд Екатеринбурга?

Более того, я отмечу, что в материалах, которые были предоставлены по моему уголовному делу в Верх-Исетский суд, нет ни одного реального доказательства того, что я передавал деньги Карпову. Все по-прежнему строится исключительно на его словах. Вот поэтому, Ваша честь, я считаю, что нет оснований полгода держать меня в СИЗО по обвинению, которое я считаю надуманным, построенным на словах только одного человека, который ищет способы избежать тюремного заключения по большому уголовному делу (Карпову вменяют нарушение трех статей УК РФ, в том числе превышение полномочий, — прим. URA.RU).

Оснований держать меня в СИЗО я не вижу. Следствию я не препятствовал, все показания давал строго, когда это требовалось. На суде ни от каких вопросов не уклонялся. Отмечу, что администрация СИЗО, где я содержусь уже шестой месяц, ничего плохого обо мне не сказала, отметив, что веду я себя здесь нормально, аккуратно. Поэтому я прошу все-таки меня под домашний арест отпустить.

Я готов в честном судебном разбирательстве доказывать свою невиновность. И, соответственно, бегать я ни от кого не намерен, поскольку убежден, что любая попытка каким-то образом может повлиять на следствие, помешать ему. Это будет равносильно признанию вину. Также я подтверждаю, что у меня есть хронические заболевания. Я просил неоднократно о проведении нормального медицинского обследования, но за это время я его не получил. Единственный раз, когда со мной общались врачи, был в середине августа. Мне дали понять, что просто нет аппаратуры для того, чтобы подтвердить или проверить наличие у меня хронических заболеваний».

Как ранее неоднократно писало агентство, в СИЗО Денис попал 6 июня после оговора Карпова. Чтобы смягчить свою участь, он оговорил племянника, заявив, что тот якобы покупал у него информацию о криминальных событиях в регионе. При этом свои показания экс-силовик менял трижды: на первом допросе говорил, что давал племяннику данные безвозмездно, желая помочь продвинуться по службе. На втором допросе уже назвал сумму «взятки» — 20 тысяч рублей. Деньги племянник якобы передал наличными, но когда именно, Карпов вспомнить не смог. На третьем допросе размер «взятки» и вовсе вырос до 120 тысяч рублей. Причем «взятками» в деле Дениса названы деньги, которые он переводил на карточку своей бабушке — матери Карпова, которой требовались лекарства.

28 октября суд продлил Денису арест в СИЗО еще на полгода, пока идет рассмотрение его дела по существу. Следующее заседание по делу нашего коллеги пройдет 14 ноября. Ожидается, что будет допрошен Карпов (хотя от первого заседания он уклонился, чтобы избежать внимания прессы и очной встречи с племянником), а также еще несколько свидетелей.