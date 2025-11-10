Модель, обвинившая свердловского депутата в абьюзе, нашла утешение в барах Москвы

Елизавета Кузнецова, разместила в соцсетях фото и видео с последствиями конфликтов, в которых якобы запечатлен политик Фото: Илья Московец © URA.RU

Екатеринбургская модель Елизавета Кузнецова, обвинившая своего бывшего ухажера — депутата заксобрания Станислава Блохина в насилии, справляется со стрессом, ведя светскую жизнь в Москве. В столицу она переехала, прячась от экс-возлюбленного, писала Кузнецова в своих социальных сетях.

«Пусть все плохое само уйдет из моей жизни. Я свое отстрадала, время сиять», — пишет Кузнецова, выставляя фото и видео из разных люксовых заведений Москвы. По словам модели, она посещает заведения со своими подругами, которые уехали из Екатеринбурга вместе с ней, якобы для того, чтобы их не преследовали из-за прозвучавших обвинений в адрес Блохина. Каждый день девушка публикует видео из ресторанов, спа и баров столицы.

В конце октября Кузнецова, состоявшая с Блохиным в романтических отношениях, обвинила его в насилии и аморальном поведении. Сам Блохин называл поведение модели «грязным хайпом».

