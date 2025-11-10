Силовики раскрыли, кто устроил резню с погибшей в Екатеринбурге. Фото
Силовики ведут расследование
Фото: Илья Московец © URA.RU
Задержанным за поножовщину с погибшей в Екатеринбурге на Химмаше оказался 27-летний директор одного из сетевых магазинов. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«По имеющимся сведениям, подозреваемый работает директором одного из сетевых магазинов», — пояснил полковник Горелых. Он отметил, что над задержанием работал наряд ППС, который доставил дебошира в отдел полиции №13.
По данным URA.RU, речь идет о директоре магазина «Монетка». Жертвы работали там же.
Инцидент случился 10 ноября примерно в 09:30 в одной из квартир дома по улице Бородина. Сперва пьяный мужчина убил 52-летнюю хозяйку жилья, а затем изрезал еще двоих — их госпитализировали. Следователи завели уголовное дело, организовано расследование. Прямо сейчас URA.RU следит за ЧП в режиме онлайн.
Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
