Турнир собрал более 200 человек на одном паркете Фото: Ирина Неволина

В Екатеринбурге в бальном зале отеля Hyatt Regency прошел Ural Dance Cup XV. В мероприятии поучаствовали танцоры со всей России (более 200 человек), а оценивали их выступления звездные судьи.

«Это потрясающий турнир и мой самый любимый, потому что проходит на Урале. Для меня он особенный, потому что 15 лет назад я сама принимала участие в самом первом турнире. Сегодня у нас было рекордное количество выходов пар на паркет — более тысячи», — рассказала организатор мероприятия и руководитель клуба GallaDance Юлия Погребинская.

В турнире участвовали любители и профессионалы Фото: Ирина Неволина

Среди стилей, представленных на турнире, были American Smooth (отличается плавностью движений и возможностью импровизировать), Caribbean Mix, Argentine Tango и другие. Участники обладают разным уровнем подготовки, и при этом в паре только один профессиональный танцор, поэтому категория соревнований называется Pro-Am. Некоторые пары выступали после долгого перерыва, а кто-то участвует в Ural Dance Cup уже около десяти лет.

Продолжение после рекламы

Многие из них подчеркнули, что танцы положительно влияют на их внешний вид и самочувствие. Мария Милованова, которая дебютировала на турнире, отметила, что для нее танцы — это не только спорт, но и форма психотерапии и разрядки. «За время занятий я стала более женственной и пластичной. Это отразилось и на фигуре. А еще, если раньше я себя заставляла идти в спортзал, говорила себе: „Это нужно, чтобы быть в тонусе“, то теперь я жду, когда начнется занятие», — поделилась она.

Двукратная чемпионка России в категории Pro-Am Анна Снегирева также считает, что танцы могут составить серьезную конкуренцию спорту. «Танцы полностью заменили мне тренажерный зал. Изначально я ходила туда, все пыталась похудеть, ограничивала себя в еде. Затем занялась танцами и поняла, что они дают моему телу именно ту нагрузку, которая требуется».

Многие участники отмечают, что танцы положительно влияют на их жизнь Фото: Ирина Неволина

Чемпионка Европы по танго Евгения Самойлова говорит, что главное — дисциплина, постоянная практика и хорошие преподаватели. «В аргентинском танго нет строгого ограничения по возрасту. Есть лишь лимит по физической кондиции. Если она в норме, то ты прекрасно можешь танцевать, сколько бы тебе ни было лет», — уверена Самойлова.

Она вместе с чемпионом мира по аргентинскому танго Гаспаром Годой побывала в Екатеринбурге впервые, оба остались под приятным впечатлением от города. Евгения Самойлова отметила высокий уровень организации Ural Dance Cup XV: «Сам турнир организован на высшем уровне, с абсолютной пунктуальностью, с прекрасной музыкой, красивым залом, хорошо подобранными, комфортными местами», — подчеркнула Евгения.

Финальным аккордом турнира стали выступления чемпионских пар: Дениса Тагинцева и Анны Мельниковой, Эльдара Джафарова и Анны Сажиной. А также Гаспара Годой и Евгении Самойловой, Андрея Ларина и Ульяны Максимкиной.