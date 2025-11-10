Главный танковый завод России сокращает людей: как УВЗ справлялся с кризисами

За историю существования завод не раз бывал в тяжелых ситуациях, но всегда справлялся с ними Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На тагильском Уралвагонзаводе объявили о сокращении части сотрудников, сославшись на «оптимизацию административно-управленческих расходов». Ранее там анонсировали сокращенную рабочую неделю из-за падения спроса на гражданскую продукцию. URA.RU собрало в единой сбойке информацию о легендарном промышленном гиганте, который называют главным оборонным предприятием России.

История создания Уралвагонзавода

УВЗ изначально построили для производства вагонов

Строительство будущего флагмана началось в 1931 году, он создавался для производства вагонов. Рост промышленности молодой страны советов и ее огромные территории требовали большого количества железнодорожной техники, и решено было построить вагонный завод. Проектировался будущий УВЗ в соответствии с американскими ноу-хау по принципам поточно-конвейерного производства. 11 октября 1936 года с конвейера сошел первый вагон. Этот день и стал датой основания Уральского вагоностроительного завода имени Ф.Э. Дзержинского. За предвоенный период УВЗ изготовил 35 400 вагонов разного типа. Это в два раза больше, чем произвели все вагоностроительные предприятия СССР за годы первой и второй пятилеток.

Как трудился УВЗ в годы Великой Отечественной войны

В годы войны УВЗ снабжал советскую армию танками

С началом Великой Отечественной войны в Нижний Тагил было эвакуировано 11 предприятий. На их базе на УВЗ был создан Уральский танковый завод № 183 имени Коминтерна. Основу составил Харьковский тракторный завод, где был разработан танк Т-34. Постепенно их производство освоили и в Нижнем Тагиле. Первая «тридцатьчетверка» сошла с конвейера уже в декабре 1941-го. С тех пор завод ежедневно выпускал по 25-30 машин — а это целый эшелон! В общей сложности за годы войны предприятие отправило на фронт 25 266 танков. Это было больше, чем вся танковая промышленность фашистской Германии.

Как УВЗ стал работать в мирное время

Танки, созданные на УВЗ, стали легендарными

В мирное время завод вернулся к производству железнодорожных вагонов. Однако опыт военных лет позволил предприятию расширить свою деятельность. Кроме различных видов вагонов, здесь продолжился выпуск танков, а также началось освоение производства строительной, сельскохозяйственной и авиакосмической техники.

В конце 1940-х на заводе выпускают танк Т-54, который сыграет важную сдерживающую роль в холодной войне. В 1958-м с конвейера сходит Т-55 — первый в мире танк, способный действовать в условиях ядерной войны. Эта модель стала самым массовым танком 1960-1970-х годов. В 1960-х появляется Т-62 — первый в мире танк с гладкоствольным орудием. А в 1973 году на УВЗ началось производство танка Т-72 — самого массового танка современности, который до сих пор составляет основу танковых сил многих стран. Он был не просто сделан, но разработан в Нижнем Тагиле.

Преодоление кризиса 90-х

В 1990-е годы УВЗ лишился прежних объемов госзаказа, на предприятии росла задолженность по выплатам зарплаты. В 1995 году водитель-испытатель УВЗ Василий Тронин угнал танк и проехал на нем через Дзержинский район Нижнего Тагила. Позже он объяснил, что хотел «хоть как-то выразить свой протест против беспросветной нищеты оборонки». Тем не менее завод смог выстоять и сохранить коллектив. Заводчане освоили выпуск новой гражданской продукции — экскаваторов, тракторов, погрузчиков. Новой вехой стала разработка и выпуск танка Т-90 в 1992 году. В те годы он стал основой российской армии, завоевав славу своих предшественников. В 2000-е Т-90 и его модификации были одними из самых продаваемых в России. Также в 90-е на Уралвагонзаводе создавали и другие машины для армии, которые могут использоваться в мирное время — например, при ЧС в зонах бедствия.

Кризисы на УВЗ в 2000-е

Из-за переизбытка вагонов в России УВЗ был на грани краха

В XXI веке УВЗ удалось пережить не один кризис. В начале нулевых военное производство завода было спасено индийским контрактом на 310 танков Т-90С. В 2008–2009 годах Уралвагонзавод столкнулся с резким падением спроса на вагоны. Предприятие спасла помощь президента — по его распоряжению была выделена субсидия в размере 25 млрд рублей.

В 2012-м начался новый кризис. СМИ называли его причиной «варварское продление сроков эксплуатации вагонов операторами без согласования с производителем» — на пять–семь лет. Усложнил ситуацию скачок валютного курса в 2014–2015 годах и рост процентных ставок по кредитам. На рынке образовался переизбыток вагонов, завод вновь оказался на грани краха. В 2016-м Минпромторг запретил операторам железнодорожных перевозок продлевать сроки службы вагонов, им пришлось массово списывать старые вагоны и закупать новые. Это дало заводу новые заказы.

Влияние УВЗ в «Ростех»

Танк «Армата» разрабатывали в строгой тайне и показали на Параде Победы в Москве

В тех кризисах предприятие выстояло. В 2016 году Владимир Путин подписал указ о передаче 100% НПК «Уралвагонзавод» корпорации «Ростех». На УВЗ было обновлено руководство. Ситуация начала выправляться. С 2010-х годов на заводе в условиях строжайшей секретности велась разработка нового танка Т-14 «Армата». В 2015 году машину впервые продемонстрировали широкой публике на Параде Победы в Москве. Тогда он произвел неизгладимый эффект: футуристический облик, полностью необитаемая башня, экипаж в бронированной капсуле, элементы активной защиты — все это выделяло «Армату» на фоне конкурентов. Однако цена одной машины оказалась заоблачной — 6 млн рублей, поэтому массового поступления его в войска не состоялось.

Работа УВЗ в условиях СВО

С начала специальной военной операции Уралвагонзавод увеличил производство бронетехники в четыре раза. На предприятии возобновили создание танков Т-80, впервые поступивших на вооружение Советской армии еще в 1976 году. Модернизированные версии машины хорошо показали себя в ходе военной операции на Украине, поэтому было принято решение о серийном производстве. За двигатель мощностью более тысячи кубических метров эти машины получили название «летающие». Также на предприятии начали изготовление танков Т-90М «Прорыв». Эту машину президент России Владимир Путин назвал лучшим танком в мире. Сейчас «Прорыв» — основной боевой танк российской армии, и поставляет его Минобороны Уралвагонзавод. Для выполнения гособоронзаказа сотрудников завода перевели на особый режим работы. Фактически они трудились по 12 часов в день при шестидневной рабочей неделе.

Что собой представляет УВЗ сейчас

На УВЗ в конце 2025 года планируют оптимизировать ситуацию с кадрами