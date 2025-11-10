Логотип РИА URA.RU
Пойман екатеринбуржец, зарезавший женщину на Химмаше. Фото

В Екатеринбурге задержали мужчину, зарезавшего женщину
10 ноября 2025 в 15:14
Возбуждено уголовное дело по двум статьям

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге силовики поймали 27-летнего мужчину, устроившего резню в одной из квартир на улице Бородина, в результате которой погибла 52-летняя хозяйка жилья и пострадали еще два человека. Возбуждено уголовное дело, рассказали URA.RU правоохранители.

«Утром 10 ноября в одной из квартир дома по улице Бородина в произошел инцидент, связанный с причинением ножевых ранений нескольким гражданам. В результате одна женщина, являвшаяся хозяйкой жилища, от полученных повреждений скончалась. Двое других пострадавших — находившиеся в гостях мужчина и женщина — получили телесные повреждения», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Пострадавшим оказывают медпомощь.

Следователи завели дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Предварительно, мужчина был пьян и напал на женщину из-за ссоры во время застолья. Сейчас идет расследование.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, инцидент случился примерно в 09:30. Дебошира скрутил наряд ППС, его доставили в отдел полиции №13.

Фото: читатель URA.RU

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

