Под Екатеринбургом ограничат движение на Тюменском тракте
Движение будет ограничено полтора часа
Фото: Анна Майорова © URA.RU
На втором километре трассы Р-351 11 ноября в первой половине дня введут ограничения из-за демонтажа части моста. Движение будет реверсивным, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На трассе Р-351, обход поселка Белоярский (второй километр + 860 метров), в период с 10:00 до 12:30 11 ноября будет введено реверсивное движение с целью демонтажа пролетного строения», — пояснили дорожники.
Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию об участке можно по телефону: 8-800-200-63-06.
