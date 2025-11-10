Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Под Екатеринбургом ограничат движение на Тюменском тракте

10 ноября 2025 в 16:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Движение будет ограничено полтора часа

Движение будет ограничено полтора часа

Фото: Анна Майорова © URA.RU

На втором километре трассы Р-351 11 ноября в первой половине дня введут ограничения из-за демонтажа части моста. Движение будет реверсивным, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На трассе Р-351, обход поселка Белоярский (второй километр + 860 метров), в период с 10:00 до 12:30 11 ноября будет введено реверсивное движение с целью демонтажа пролетного строения», — пояснили дорожники.

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию об участке можно по телефону: 8-800-200-63-06.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал