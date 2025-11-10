В магазине ежедневно проходят распродажи, товары продают со скидками (архивное фото) Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Магазин дешевых товаров из Китая набирает популярность среди блогеров Екатеринбурга, в видеороликах они показывают куртки, обувь, футболки по низким ценам, сравнивая с известными шоу-румами и интернет-магазинами. Корреспондент URA.RU съездил в нашумевший гипермаркет, который находится в одном из торговых центров в Пионерском микрорайоне, чтобы выяснить, действительно ли там дешевле, чем на маркетплейсах.

В магазине представлены трендовые угги. Там они обойдутся в 1800 рублей, а на маркетплейсе аналогичную пару обуви продают за 2501 рублей. Мужские классические ботинки в интернете представлены в разных вариантах, есть за 4478 рублей и дороже, а в завирусившемся гипермаркете можно купить за 1599 рублей. Женские спортивные штаны продают за 600 рублей, балетки и мокасины — за 400 рублей, зимние сапоги — за 800, а мужские рубашки — за 600 рублей.

Кроме верхней одежды и обуви в ассортименте есть купальники и нижнее белье. Например, копия брендового комплекта Calvin Klein в магазине стоит 700 рублей, а точно такой же, но на маркетплейсе стоит уже 1032 рубля. Для детей в магазине представлена зимняя одежда, утепленная обувь, носки.

Для тех, кто предпочитает роскошь, в магазине найдутся даже шубы. Искусственный мех продают за 6300 рублей. Также нашлись и мужские костюмы-двойки (пиджак и брюки) из Узбекистана стоят 4999 рублей, однако на маркетплейсах цены примерно такие же, а выбор — шире.





















































