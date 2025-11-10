В Перми в Доме Мешкова открывается театрализованная выставка
Дом Мешкова станет немного театром
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пермский краеведческий музей запускает новый проект совместно с театром-лабораторией «Открытый код». В Доме Мешкова с 21 ноября начнет работу экспозиция «Кама больше, чем река…», посвященная музыкальной фабрике «Кама». В музее будут проходить не только экскурсии, но и показы спектакля «Кама. Фабрика», созданный Пермским иммерсивным театром, театром-лабораторией «Открытый код».
«Спектакль создан в экспериментальном формате на стыке документального и музыкального театров с применением техник сторителлинга, вербатима, интервью, документального кино. В его основу легли воспоминания работников фабрики „Кама“ и истории владельцев пианино», — рассказали URA.RU в музее.
Фабрика музыкальных инструментов «Кама» работала в Перми с 1936 по 1996 годы. Ее продукция пользовалась популярностью по всей стране. Выставка начнет работу 21 ноября. Премьерные показы состоятся в Доме Мешкова пройдут 23 и 25 ноября.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!