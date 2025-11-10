В Перми в Доме Мешкова открывается театрализованная выставка

Дом Мешкова станет немного театром Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермский краеведческий музей запускает новый проект совместно с театром-лабораторией «Открытый код». В Доме Мешкова с 21 ноября начнет работу экспозиция «Кама больше, чем река…», посвященная музыкальной фабрике «Кама». В музее будут проходить не только экскурсии, но и показы спектакля «Кама. Фабрика», созданный Пермским иммерсивным театром, театром-лабораторией «Открытый код».

«Спектакль создан в экспериментальном формате на стыке документального и музыкального театров с применением техник сторителлинга, вербатима, интервью, документального кино. В его основу легли воспоминания работников фабрики „Кама“ и истории владельцев пианино», — рассказали URA.RU в музее.