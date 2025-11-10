Бастрыкин затребовал доклад о состоянии разбитой дороги в Пермском крае
Участок дороги между деревней Опары и селом Вассята находится в неудовлетворительном состоянии
Фото: Следственный комитет РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, связанного с ненадлежащим состоянием транспортной инфраструктуры в Чайковском округе Пермского края. Ранее в его приемную поступило обращение.
«Проблема заключается в том, что на протяжении нескольких лет участок дороги протяженностью более 20 километров между деревней Опары и селом Вассята находится в неудовлетворительном состоянии. Отсутствует асфальт, имеются многочисленные ямы и колеи, а в период осадков грунтовое полотно размывается. Это создает трудности для передвижения транспорта, включая школьный автобус. Несмотря на многочисленные обращения местных жителей в различные органы, ситуация до сих пор не была решена», — сообщает информационный центр СК России в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о том, что глава СКР взял ситуацию на контроль. Следственным управлением СК России по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!