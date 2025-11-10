Неизвестные пытаются спасти имидж тюменского комросса, пойманного с наркотиками

Почти 100 грамм запрещенного вещества обнаружили у комросса Ганиева в конце сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В нескольких тюменских продуктовых магазинов обнаружились листовки с положительной характеристикой экс-кандидата в гордуму Тюмени от «Коммунистов России» Шамиля Ганиева — он был пойман с 98 граммами запрещенных веществ в конце сентября и закрыт в СИЗО до 14 ноября. Документ не выставлен на всеобщее обозрение — продавец выдает его по просьбе, передал корреспондент URA.RU с места событий.

«Особое внимание Шамиль Аликович уделяет вовлечению детей и родителей в общественную полезную деятельность <...> обладает высокими моральными качествами, является целеустремленным и ответственным человеком. Его энергия, инициативность и преданность делу заслуживают уважения и признания. Он является ценным членом общества и примером для подражания», — говорится в распространенном документе.

По официальным сообщениям, сам Шамиль Ганиев рассказал следователю о планах распространить запрещенные вещества на территории Тюмени почти сразу после задержания. В региональной ячейке КПКР корреспонденту URA.RU заявили, что не слышали о распространенной характеристике и ее авторах, а также не вмешиваются в ход уголовного дела. Членство Ганиева в партии приостановлено до решения суда.

