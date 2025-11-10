Тюменские застройщики задолжали банкам сотни миллиардов рублей

Долги застройщиков растут из-за низких продаж и условий проектного финансирования Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменские застройщики задолжали банкам больше двухсот миллиардов рублей. Это связано с особенностями проектного финансирования и высокой кредитной нагрузкой, связанной с ключевой ставкой ЦБ РФ, сообщил URA.RU источник в сообществе девелоперов региона.

«Реалии таковы, что все, по сути, строят в долг. Деньги дольщиков лежат на счетах эскроу, а под свои проекты застройщик берет кредит в банке. Так это работает уже несколько лет. Когда жилье продавалось активнее, кредиты быстро закрывались, и девелоперы успевали получить прибыль. Сейчас ситуация совсем иная — мы уже не успеваем продать все, что строим», — отметил собеседник агентства.

Подобная ситуация характерна для всех регионов РФ. Общий долг застройщиков России в настоящий момент превышает отметку в 4,6 триллиона рублей, рассказал URA.RU директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

«В первом полугодии объем вложений застройщиков в новые земельные участки упал почти в четыре раза и стал минимальным с 2019 года. В октябре Сбербанк сообщил, что его кредитный портфель застройщикам за 9 месяцев вырос на 27%. Это только один банк, но он занимает четверть всего рынка кредитования застройщиков. В Тюменской области запуск новых проектов сократился на треть, а доля нераспроданного жилья достигла 52% от строящегося объема», — конкретизировал он.

По его словам, причинами сложившейся в строительстве ситуации является резкое свертывание массовой льготной ипотеки летом 2024 года. «Тогда выдачи кредитов упали почти вдвое, а рыночные ставки подскочили до 25-30% годовых. Застройщики продолжили работать по проектам, заложенным в период доступных денег, но теперь квартиры не распродаются до сдачи домов. Это означает, что девелоперы не могут вовремя получить средства с эскроу счетов и закрыть кредиты. По Тюменской области ситуация показательная: до половины квартир в сданных домах остаются непроданными, а застройщик продолжает нести долговое бремя», — подвел итог эксперт.