Происшествия

Рыбак нашел тело женщины в тюменской реке

В Тюменской области в реке Ишим нашли тело женщины
10 ноября 2025 в 15:58
Рыбак заметил труп в воде

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В реке Ишим в Тюменской области нашли тело женщины. Труп обнаружил местный рыбак. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

«Местный житель рыбачил на берегу и заметил тело в воде, затем самостоятельно извлек его на берег. Установлено, что женщина вышла из дома в этот же день ранним утром и впоследствии ее местонахождение родным было неизвестно», — сообщили в пресс-службе. 

Отмечается, что следователи не нашли внешних признаков насилия. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

