Рыбак нашел тело женщины в тюменской реке
Рыбак заметил труп в воде
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В реке Ишим в Тюменской области нашли тело женщины. Труп обнаружил местный рыбак. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
«Местный житель рыбачил на берегу и заметил тело в воде, затем самостоятельно извлек его на берег. Установлено, что женщина вышла из дома в этот же день ранним утром и впоследствии ее местонахождение родным было неизвестно», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что следователи не нашли внешних признаков насилия. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
