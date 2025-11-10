Рыбак нашел тело женщины в тюменской реке

В реке Ишим в Тюменской области нашли тело женщины. Труп обнаружил местный рыбак. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

«Местный житель рыбачил на берегу и заметил тело в воде, затем самостоятельно извлек его на берег. Установлено, что женщина вышла из дома в этот же день ранним утром и впоследствии ее местонахождение родным было неизвестно», — сообщили в пресс-службе.