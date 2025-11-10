Воняло на всю Тюмень: как Боровская птицефабрика избавлялась от зараженных кур

Вспышка птичьего гриппа поставила под угрозу будущее Боровской птицефабрики Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Вспышка птичьего гриппа, которая произошла на Боровской птицефабрике под Тюменью в 2021 году, стоила предприятию почти миллиарда рублей. Именно таков был объем убытков, зарегистрированных в налоговой отчетности за год, который в Тюмени запомнили как «год невыносимой вони». URA.RU вспоминает, как развивалась ситуация с эпидемией и что чувствовали жители Тюмени и окрестностей, когда на Боровской жгли зараженную птицу.

Карантин: начало

О том, что на крупнейшей птицефабрике региона ввели карантин, региональные власти отчитались 13 октября 2021 года. Причиной стала вспышка птичьего гриппа. В правительстве региона сразу успокоили взволнованных фермеров, чьи хозяйства находятся по соседству: угрозы распространения нет. Цех, где произошло ЧП, изолированный, огороженный с пунктами пропуска, возможность выноса инфекции оценивается как минимальная. Но, как оказалось, это было лишь началом.

Куриные страсти

В тот же день стало известно, что частным подворьям, все таки, не удастся избежать трудностей. Власти региона объявили, что из-за угрозы распространения инфекции кур будут изымать даже у мелких фермеров. Причем, это коснулось не только пригородов Тюмени и Тюменского района.

Частные фермерские хозяйства тоже пострадали от вспышки - хотя и косвенно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Не позднее 13 октября организовать изъятие восприимчивого к вирусу гриппа птиц поголовье на территории личного хозяйства, расположенного по адресу: г. Ялуторовск, ул. Березовая», — гласило, например, одно из распоряжений губернатора Моора.

Фермеры пытались доказать, что их птица ничем не болеет — даже ходили по этому поводу ругаться с Россельхознадзором. Однако, угроза эпидемии областного масштаба заставила власти действовать максимально жестко и быстро.

Костры под Тюменью

Уже три дня спустя в социальных сетях начали появляться первые жалобы. Но жаловались не на распространение птичьего гриппа по хозяйствам региона, а... на невыносимую вонь. К этому моменту на Боровской уже приступили к ликвидации поголовья кур.

Сжигание зараженной птицы продолжалось под Тюменью больше месяца Фото: Денис Моргунов © URA.RU

«Уснуть невозможно: горечь во рту, болит голова и тошнит до невозможности. Что вообще происходит? Я обращаюсь к властям! До каких пор вы будете травить людей? Все лето — пожары, осенью — торфяники, а теперь — трупы больных птиц. Просто кошмар какой-то! Моему возмущению нет предела», — жаловались жители города и ближайших пригородов.

Позже тюменские власти объяснили, что в таких условиях людям придется какое-то время пожить. Сжигание зараженной птицы, по оценкам специалистов, должно было продолжиться до середины ноября.

Карантин: последствия

К последней декаде ноября все было кончено. В борьбе с эпидемией пало около четырех миллионов кур. Это нанесло птицефабрике колоссальный урон: убытки Боровской по итогам 2023 года составили более 800 миллионов рублей. Однако в возрождении производства никто не сомневался.

К настоящему моменту птицефабрика уже полностью восстановила работоспособность Фото: Никита Сабашников © URA.RU

«Боровская птицефабрика — это не просто бизнес, это наша гордость. Отвергаю и опровергаю все спекуляции относительно дальнейшей судьбы фабрики и занимаемых ею земель. Она будет сохранена, она будет жить, производство будет планомерно восстановлено», — пообещал в конце ноября Моор.