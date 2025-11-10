В Тюменской области нашли новую площадку для завода или логистического центра

В Ялуторовске Тюменской области предлагают площадку для создания промышленного хаба — производства или логистического центра. Такая информация указана в социальных сетях департамента инвестиционной политики региона.

«Готовую площадку для логистического центра или производства предлагают в Ялуторовском округе. Площадь: 232 тысячи квадратных метров. Логистика: 600 метров до федеральной трассы Р-402 „Тюмень — Омск“. Участок уже имеет категорию земель промышленности», — указано в сообщении.

На указанной территории можно размещать химические и металлургические комбинаты, нефтеперерабатывающий завод, предприятие пищевой промышленности или текстильную фабрику. Ранее URA.RU писало, что весной 2026 года в Ишимском округе заработает второй завод по выпуску овсяных хлопьев геркулес. Сейчас на местном фермерском хозяйстве работает только одно предприятие. Новое здание готово, зимой начнут установку оборудования. Когда завод заработает, предприятие сможет производить в два раза больше хлопьев.