В Тюмени мать ребенка-инвалида хотят оштрафовать на 300 тысяч за рекламу ритуального агентства

Тюменке грозит штраф в 300 тысяч рублей за рекламу ритуальных услуг в соцсети
10 ноября 2025 в 17:00
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменке, воспитывающей ребенка инвалида грозит штраф 300 тысяч рублей за рекламу ритуальных услуг в паблике во «Вконтакте», администратором которого она является. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил адвокат женщины Роман Матвеев.

«Ритуальное агентство бесплатно помогло ей организовать похороны родственника. В знак благодарности она разместила рекламный пост в своей группе „Калининский район“. Один из участников паблика усмотрел в этом нарушение закона и обратился с жалобой в антимонопольную службу. Публикация рекламы без маркировки — это действительно нарушение. Но моя подзащитная сделала это не для заработка. Поэтому мы будем обжаловать возбуждение дела», — пояснил адвокат.

Защита будет настаивать на том, что женщина быстро удалила пост после предупреждения. Также предоставит документы о ее тяжелом материальном положении.»Единственный ее доход — около 30 тысяч рублей в месяц пособий по уходу за ребенком-инвалидом. Штраф в 300 тысяч слишком суровое наказание для семьи», — подчеркнул адвокат. Ранее стало известно, что в Тюменской области учительница избила ученика и получила штраф. Суд обязал педагога заплатить пять тысяч рублей.

