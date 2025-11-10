В Тюмени мать ребенка-инвалида хотят оштрафовать на 300 тысяч за рекламу ритуального агентства

За пост благодарности в своем паблике тюменка может заплатить штраф в 300 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменке, воспитывающей ребенка инвалида грозит штраф 300 тысяч рублей за рекламу ритуальных услуг в паблике во «Вконтакте», администратором которого она является. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил адвокат женщины Роман Матвеев.

«Ритуальное агентство бесплатно помогло ей организовать похороны родственника. В знак благодарности она разместила рекламный пост в своей группе „Калининский район“. Один из участников паблика усмотрел в этом нарушение закона и обратился с жалобой в антимонопольную службу. Публикация рекламы без маркировки — это действительно нарушение. Но моя подзащитная сделала это не для заработка. Поэтому мы будем обжаловать возбуждение дела», — пояснил адвокат.