В Тюмени благоустроят «зеленую» набережную на левом берегу Туры

В Тюмени на левом берегу Туры появится природная набережная. Проект реализуют застройщики «Брусника» и «Страна Девелопмент». Концепцию благоустройства планируют разработать до конца года, далее ее передадут городу. Как сообщили URA.RU в пресс-службах компаний, зелень максимально сохранят, удалят только аварийные деревья.

«Благоустройство разделят на три тематические зоны. Прогулочная часть объединит круговые маршруты и площадки для пикников. Активная — событийную площадь, смотровой холм, игровые и спортивные зоны, спуск к воде и понтоны, позволяющие выходить на сапбордах. Спокойная зона с преобладанием зелени предложит места тихого отдыха и площадку для выгула собак», — рассказали в компаниях.

Также при проектировании учтут сценарий возможного подтопления набережной при подъеме уровня воды в Туре. Кроме того, левый берег соединят с правым велопешеходным мостом, проект которого находится в разработке.

«Мы видим в левобережной набережной возможность дать доступ горожанам к реке и сделать природу частью повседневной жизни. Наша часть набережной объединит активные пространства и спуски к воде с понтонами, при этом существующая зелень будет сохранена по максимуму», — отметил руководитель ГК «Страна» Александр Гайдуков.

На набережную будет выходить бульвар Артура Ольховского, который также застройщики благоустроят совместно. Там появятся детская площадка, спортивная зона, сад трав и небольшой пруд. Общая площадь благоустройства составит около 140 тысяч квадратных метров.