Мэр Тюмени обозначил ключевые задачи мастер-плана центра города

Рассматривается вариант включения Городищенского лога в экосистему Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в рамках реализации мастер-плана преобразят привокзальную площадь, создадут непрерывные веломаршруты и будут развивать речную инфраструктуру. Кроме того, рассматривается вариант включения Городищенского лога в экосистему Тюмени. Об этом сообщили глава города Максим Афанасьев в своих социальных сетях.

«На основе собранных данных определены ключевые задачи: трансформация привокзальной площади, развитие речной инфраструктуры, создание непрерывных пешеходных и веломаршрутов, формирование туристско-музейного кластера с воссозданием атмосферы исторической деревни и ремесел. Объединение и учет мнений дают четкие ответы на вопросы: как и куда двигаться городу», — рассказал мэр.