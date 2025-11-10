Мэр Тюмени обозначил ключевые задачи мастер-плана центра города
Рассматривается вариант включения Городищенского лога в экосистему Тюмени
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени в рамках реализации мастер-плана преобразят привокзальную площадь, создадут непрерывные веломаршруты и будут развивать речную инфраструктуру. Кроме того, рассматривается вариант включения Городищенского лога в экосистему Тюмени. Об этом сообщили глава города Максим Афанасьев в своих социальных сетях.
«На основе собранных данных определены ключевые задачи: трансформация привокзальной площади, развитие речной инфраструктуры, создание непрерывных пешеходных и веломаршрутов, формирование туристско-музейного кластера с воссозданием атмосферы исторической деревни и ремесел. Объединение и учет мнений дают четкие ответы на вопросы: как и куда двигаться городу», — рассказал мэр.
Ранее URA.RU писало, что началась разработка мастер-плана, концепция которого называется «Тюмень — врата Сибири». Проект предполагает масштабную реконструкцию центра в едином стиле. Завершить подготовку проектных предложений планируют к февралю 2026 года. Вторую жизнь получат набережная и лог, новыми красками заиграют Цветной бульвар и сквер Сибирских кошек. Мастер-план охватывает 700 гектаров города.
