Общество

ЖКХ и Городская среда

Мэр Тюмени обозначил ключевые задачи мастер-плана центра города

В Тюмени в рамках мастер-плана будут развивать речную инфраструктуру
10 ноября 2025 в 16:13
Рассматривается вариант включения Городищенского лога в экосистему Тюмени

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в рамках реализации мастер-плана преобразят привокзальную площадь, создадут непрерывные веломаршруты и будут развивать речную инфраструктуру. Кроме того, рассматривается вариант включения Городищенского лога в экосистему Тюмени. Об этом сообщили глава города Максим Афанасьев в своих социальных сетях.

«На основе собранных данных определены ключевые задачи: трансформация привокзальной площади, развитие речной инфраструктуры, создание непрерывных пешеходных и веломаршрутов, формирование туристско-музейного кластера с воссозданием атмосферы исторической деревни и ремесел. Объединение и учет мнений дают четкие ответы на вопросы: как и куда двигаться городу», — рассказал мэр.

Ранее URA.RU писало, что началась разработка мастер-плана, концепция которого называется «Тюмень — врата Сибири». Проект предполагает масштабную реконструкцию центра в едином стиле. Завершить подготовку проектных предложений планируют к февралю 2026 года. Вторую жизнь получат набережная и лог, новыми красками заиграют Цветной бульвар и сквер Сибирских кошек. Мастер-план охватывает 700 гектаров города.

