Десятки сотрудников тюменской милиции погибли от рук бандитов и террористов

В 90-х милиционеры погибали на улицах Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Датой основания управление НКВД по Тюменской области считается 24 августа 1944 года. Именно в этот день был подписан соответствующий приказ Народного комиссара внутренних дел СССР. С тех пор, сотрудники местной милиции, а затем и полиции, сотни раз проявляли настоящий героизм при борьбе с преступностью. Иногда — ценой собственных жизней. На тюменских силовиков охотились не только бандиты, но и террористы, борьба с которыми велась во время КТО на Северном Кавказе.

Советская милиция

Во времена Советского Союза бандиты доставляли немало проблем сотрудникам милиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во времена Советского Союза в Тюменской области часто было неспокойно. Особенно, в сельской местности, где различные криминальные элементы чувствовали себя достаточно вольготно. Иногда борьба с бандитизмом заканчивалась для сотрудников ОВД трагически. Так, в 1966 году при задержании вооруженного преступника в Сладковском районе погиб 37-летний сержант милиции Михаил Кондратьев. Спустя три года после этого трагедия произошла с другим местным силовиком.

«Косяков Владимир Николаевич, 1938 г.р., мл. лейтенант милиции, участковый уполномоченный Абатского РОВД. Погиб в 1969 году в результате ДТП, преследуя на автомашине преступников. Похоронен в селе Абатское Тюменской области», — следует из данных, опубликованных в книге «Очерки истории тюменской милиции».

И это — лишь несколько имен из списка милиционеров, погибших в мирное время и при установлении конституционного порядка в Северо-Кавказском регионе. В перечне, подготовленном авторами книги, числится более 80 фамилий силовиков из ХМАО, ЯНАО и Тюменской области.

Девяностые и нулевые

В 90-х Тюмень погрузилась в криминальный хаос Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После распада Советского Союза криминогенная обстановка в России резко ухудшилась. Тюменская область в этом плане не стала исключением. Так, в 1993 году старший оперуполномоченный РУОП регионального УВД Вадим Колпащиков погиб при задержании вооруженных преступников, он был посмертно награжден Орденом Мужества.

При этом, бандиты нападали не только на «рядовых милиционеров». В 1992 году от рук преступников погиб начальник ОБЭП УВД по Тюмени Александр Рожин. Силовик был убит, когда попытался пресечь хулиганские действия.

Еще одно громкое убийство произошло в 2001 году. Заместитель начальника УБОП при ГУВД Тюменской области стал жертвой разоблаченного им же преступника. Силовик был похоронен в Тюмени.

Два года спустя на улицах города проходила операция по задержанию вооруженных преступников, во время которой сразу несколько силовиков оказались под плотным огнем бандитов. Инспектор ДПС ГИБДД Алексей Обогрелов пытался прикрыть сослуживцев, но был смертельно ранен. Посмертно награжден медалью «За отвагу».

Северный Кавказ

Контртеррористическая операция на Северном Кавказе началась в августе 1999 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские милиционеры активно подключились к контртеррористической операции на Северном Кавказе, которая началась в августе 1999 года. К сожалению, некоторым силовикам не суждено было оттуда вернуться.

В 2006 году от бандитской пули на Северном Кавказе погиб старший оперуполномоченный уголовного розыска УВД Тобольска Руслан Бацаев. Бандитская пуля настигла силовика в тот момент, когда он спасал детей. Тюменскому силовику было присвоено звание Герой России. Посмертно.

Еще одной жертвой террористов стал Панжи Жураев. Старший участковый инспектор УВД Ленинского округа Тюмени был убит в 2000 году. Посмертно награжден Орденом Мужества. Через год на Кавказе погиб милиционер конвойного взвода УВД Тобольска. Рамиль Садиков подорвался на фугасе во время несения службы. Похоронен в Тобольске.

Наши дни

Виталий Мезенцев был похоронен в Заводоуковске 28 июня 2024 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

23 июня 2024 года в республике Дагестан произошла серия терактов, в результате которой погиб 21 человек. Среди них был специалист ВОГ МВД РФ в РД УМВД России по Тюменской области лейтенант полиции Виталий Мезенцев. Силовика похоронили 28 июня того же года в родном Заводоуковске. По поручению президента России Владимира Путина он был посмертном награжден Орденом Мужества.

