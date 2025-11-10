Логотип РИА URA.RU
Тюменские власти получили от банков пять миллиардорв рублей

Тюменское правительство подписало контракты о кредитах с четырьмя банками
10 ноября 2025 в 15:21
Деньги направят на погашение кассовых разрывов по платежам правительства

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Правительство Тюменской области получило еще пять кредитных линий на миллиард рублей каждая. Информация о заключенных контрактах с банками есть в госреестре.

«Заключены два контракта с „Т-банком“, один контракт с „ГПБ“, один с „ВТБ“ и один с Совкомбанком. В каждом случае объектом контракта является открытие кредитной линии на сумму в миллиард рублей. Кредитные линии будут действовать до ноября 2026 года», — гласят размещенные документы.

Заключение этих контрактов завершило серию из 16 закупок, проводимых правительством региона с 15 октября. Первые 11 контрактов были заключены 6 ноября. Обслуживание кредитных линий обойдется властям в сумму от 190 до 205 тысяч рублей. 

В правительстве Тюменской области ранее поясняли, что деньги с полученных кредитных линий могут при необходимости быть направлены на погашение кассовых разрывов и дефицита регионального бюджета. Ранее власти уже получили несколько займов

