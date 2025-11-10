Тюменские власти прокомментировали жалобы горожан на работу мобильного интернета
Жалобы появились в соцсетях днем, 10 ноября
Жители Тюмени в социальных сетях начали жаловаться на проблемы в работе мобильного интернета сегодня, 10 ноября. По словам горожан, сложности наблюдаются в Антипино и микрорайоне Войновка. Как сообщили URA.RU в инфоцентре регионального правительства, новые ограничения не вводились.
«Никаких новых ограничений не вводилось», — кратко прокомментировали в инфоцентре. Последний раз проблемы с интернетом наблюдались в конце октября. Ограничения сняли 29 октября.
Ранее URA.RU писало, что сбои в работе интернета могут вернуться. Ограничения вводят в целях безопасности. Ни операторы связи, ни органы местной власти не могут на это повлиять. В рамках прямой линии губернатор региона Александр Моор говорил, что во время ограничений в области будут работать все важные сервисы.
