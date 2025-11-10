Логотип РИА URA.RU
В Тюмени под окнами многоэтажки нашли труп

10 ноября 2025 в 16:57
Инцидент произошел на улице Широтная, 209

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Тюмени на улице Широтная под окнами многоэтажки обнаружили труп. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской полиции, на месте работает следственно-оперативная группа.

«В 14:50 поступило сообщение о падении мужчины с высоты. На месте работает следственно-оперативная группа», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Первые сообщения о происшествии появились в telegram-каналах. По данным очевидцев, инцидент произошел на улице Широтная, 209.

