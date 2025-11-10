Передать объект городу планируют в конце 2027 — начале 2028 года Фото: Предоставлено девелопером ЭНКО

В Тюмени построят новый детский сад на 110 мест в ЖК Мириады. Первый этап объекта сдадут в 2025 году. Об этом в своем telegram-канале сообщила гендиректор ЭНКО Елена Низамова.

«В Мириадах в составе первой очереди мы строим детский сад на 110 мест. Сейчас мы завершаем получение положительного заключения экспертизы, после чего приступим к получению РНС и самому строительству», — отметила руководитель организации.

По словам Елены Низамовой, девелопер сам выступил с инициативой организовать в районе новое детское учреждение. Передача объекта городу назначена на конец 2027-начало 2028 года. Общий масштаб проекта — 250 гектаров.

