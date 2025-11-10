В Тюмени изменилась ситуация с ограничениями на продажу бензина

Тюменские АЗС перешли на обычный режим работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменские сети АЗС Н-1 и ТПК отменили ограничения на продажу бензина, введенные в начале осени. Об этом URA.RU сообщили сотрудники компаний. Ранее на Н-1 запретили отпускать более 30 литров топлива в одни руки, а ТПК продавал ГСМ только корпоративным клиентам.

«В сети АЗС Н-1 отменили ограничения на продажу бензина. Водители могут покупать столько топлива, сколько им нужно», — рассказала URA.RU одна из сотрудниц АЗС.

Ограничения на продажу бензина также отменили в тюменской компании ТПК. «Сейчас у нас нет никаких ограничительных мер. Топливо отпускается всем автовладельцам, а не только корпоративным клиентам», — рассказали агентству в справочной службе компании.

Получить оперативный комментарий в сети АЗС «Н-1» URA.RU не удалось, туда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.