В Тюмени изменилась ситуация с ограничениями на продажу бензина
Тюменские АЗС перешли на обычный режим работы
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Тюменские сети АЗС Н-1 и ТПК отменили ограничения на продажу бензина, введенные в начале осени. Об этом URA.RU сообщили сотрудники компаний. Ранее на Н-1 запретили отпускать более 30 литров топлива в одни руки, а ТПК продавал ГСМ только корпоративным клиентам.
«В сети АЗС Н-1 отменили ограничения на продажу бензина. Водители могут покупать столько топлива, сколько им нужно», — рассказала URA.RU одна из сотрудниц АЗС.
Ограничения на продажу бензина также отменили в тюменской компании ТПК. «Сейчас у нас нет никаких ограничительных мер. Топливо отпускается всем автовладельцам, а не только корпоративным клиентам», — рассказали агентству в справочной службе компании.
Получить оперативный комментарий в сети АЗС «Н-1» URA.RU не удалось, туда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени ввели временные ограничения на продажу ГСМ. На некоторых заправках запретили наливать топливо в канистры и продавать более 30 литров бензина в одни руки.
