Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Тюмень сковали семибалльные пробки. Карта

10 ноября 2025 в 18:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По данным сервиса «Яндекс Карты», ситуация на дорогах улучшится к 20:00

По данным сервиса «Яндекс Карты», ситуация на дорогах улучшится к 20:00

Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

Вечером, 10 ноября, в Тюмени образовались семибалльные пробки. Самые сложные заторы наблюдаются на 50 лет ВЛКСМ у ТЦ «Премьер», Профсоюзной, Первомайской, Чернышевского, Челюскинцев, Республики. Такая информация указана на сайте сервиса 2ГИС.

«Тюмень. Пробки — семь баллов из десяти», — указано на карте. По данным пользователей, в городе наблюдается около десяти ДТП.

По данным сервиса «Яндекс Карты», ситуация на дорогах улучшится к 20:00. К этому времени пробки достигнут трех баллов. 

Продолжение после рекламы

Пробки достигли семи баллов

Фото: 2ГИС

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал