Тюмень сковали семибалльные пробки. Карта
По данным сервиса «Яндекс Карты», ситуация на дорогах улучшится к 20:00
Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU
Вечером, 10 ноября, в Тюмени образовались семибалльные пробки. Самые сложные заторы наблюдаются на 50 лет ВЛКСМ у ТЦ «Премьер», Профсоюзной, Первомайской, Чернышевского, Челюскинцев, Республики. Такая информация указана на сайте сервиса 2ГИС.
«Тюмень. Пробки — семь баллов из десяти», — указано на карте. По данным пользователей, в городе наблюдается около десяти ДТП.
По данным сервиса «Яндекс Карты», ситуация на дорогах улучшится к 20:00. К этому времени пробки достигнут трех баллов.
Пробки достигли семи баллов
Фото: 2ГИС
