16 команд из разных городов России приедут на Ямал на чемпионат по снежному волейболу

С 14 по 16 ноября 2025 года в Новом Уренгое (ЯНАО) пройдет первый этап Чемпионата России по волейболу на снегу. Газовую столицу в седьмой раз примет всероссийские соревнования, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Первый этап Чемпионата России по волейболу на снегу состоится среди мужских и женских команд сезона 2025/2026 годов. Мероприятие соберет сильнейших „снежников“ России. В мужском турнире примут участие семь команд: „Факел Ямал“ — Новый Уренгой, „ПроСнег“, „Динамо-Водный стадион“ и „Айти Прораб“ из Москвы, „Динамо-Татарстан“ из Казани, вторая команда „Динамо-Татарстан“ и „Академия ВФВ“ из Анапы» — сообщает правительство округа.

Матчи группового этапа стартуют 14 ноября, полуфиналы пройдут 15 ноября, а 16 ноября с 16:00 до 19:00 состоятся решающие игры за третье место и финалы. Все встречи пройдут на открытой площадке на Ленинградском проспекте. Волейбол остается одним из самых популярных видов спорта в ЯНАО — им занимаются более 12 тысяч человек в 13 муниципалитетах, а подготовку спортивного резерва ведут 43 тренера-преподавателя.

