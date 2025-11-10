В Кургане суд не стал смягчать штрафы за мигрантов агрофирме депутата Немирова

В Кургане суд рассматривает жалобы фирмы депутата Немирова из-за мигрантов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд рассматривает жалобы ЗАО «Картофель», которым владеет депутат облдумы Вячеслав Немиров, на постановления о штрафах за незаконное привлечение к трудовой деятельности мигрантов. Часть дел уже рассмотрена — основное наказание в виде штрафа оставлено без изменения. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на заседаниях.

«Постановление судьи Кетовского районного суда от 29 сентября 2025 года, вынесенное по ст.18.15 ч.1 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина) в отношении ЗАО „Картофель изменить. Исключить из постановления упоминание на то, что предприятие привлекло к трудовой деятельности иностранного гражданина без патента. В остальном постановление оставить без изменения, жалобу защитников — без удовлетворения“, — зачитал решение судья Сергей Волосников. За каждого обнаруженного на предприятии депутата мигранта компания заплатит штраф в размере 125 тысяч рублей.

Агрофирма была признана виновной в привлечении к работе 20 иностранных граждан в начале 2025 года. Ей были выписаны административные штрафы на общую сумму 2,5 миллиона рублей. В жалобах представители компании пытались оспорить вынесенные полицией постановления. Они указывали на то, что полицейские не до конца разобрались в деле и не установили истинных виновников случившегося. Таковыми предприятие считает исполнительного директора агрофирмы и бригадира, которая якобы не разобралась с документами мигрантов и не отправила их на оформление в отдел кадров. Женщина уже получила выговор.

Юристы просили отменить наказание в виде штрафа и ограничиться предупреждением. Указывали, что предприятие не заключало с мигрантами трудовых отношений, хотя иностранцы утверждали, что их взяли на работу. Суд оставил решение без изменений, лишь отметив, что у граждан Туркменистана (они были задержаны на предприятии) не имелось разрешения на работу, а не патента.