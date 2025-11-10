Логотип РИА URA.RU
На Тюмень надвигаются 20-градусные морозы

В Тюмени ночью 13 ноября похолодает до -19 градусов
10 ноября 2025 в 20:46
Морозы придут ночью 13 ноября

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюменскую область 13 ноября придут морозы до -19 градусов. При этом днем температура поднимется до -1...-6 градусов. Такая информация указана в прогнозе Обь-Иртышского УГМС.

«На юге Тюменской области ночью 13 ноября похолодает до -12, местами до -14...-19 градусов. Ожидается слабый снег, местами изморось, ветер западный, юго-западный, порывы 5-10 м/с. Днем потеплеет до -1...-6 градусов», — указано в прогнозе.

Ранее URA.RU писало, что 11 ноября в Тюмени пройдет снегопад, ночью порывы ветра достигнут 16 м/с. Температура опустится ниже -12 градусов.

