В Тюмени во дворе многоэтажки зарезали барана

В Тюмени в Первом Тюменском микрорайоне неизвестные зарезали барана во дворе многоэтажки. Информация об этом появилась в местных telegram-каналах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по городу Тюмени, сотрудники устанавливают обстоятельства происшествия.