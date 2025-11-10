Логотип РИА URA.RU
В Тюмени во дворе многоэтажки зарезали барана

10 ноября 2025 в 20:23
Инцидент произошел в одном из дворов

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени в Первом Тюменском микрорайоне неизвестные зарезали барана во дворе многоэтажки. Информация об этом появилась в местных telegram-каналах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по городу Тюмени, сотрудники устанавливают обстоятельства происшествия.

«Наряд полиции выезжал по вызову. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — прокомментировали в УМВД.

В социальных сетях уточняется, что инцидент произошел во дворе на улице Николая Гондатти. Неизвестные на иномарке зарезали животное, положили тушу в авто и скрылись.

