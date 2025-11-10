Власти Тюменской области хотят ослабить протестность оппозици

Тюменские власти намерены снизить протестный потенциал оппозиции в год выборов в Государственную и областную думы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Снижение «протестности» оппозиции стало одной из целей мероприятий государственной и национальной политики Тюменской области на 2026 год. Это следует из пояснительной записки к трехлетнему проекту бюджета региона, внесенному в областную думу.

«Продолжится реализация мероприятий, направленных на: <...> Консолидацию общества, снижение проявлений его разобщенности и уровня конфликтогенности, формирование гражданского самосознания и ответственности, патриотизма, снижение протестного потенциала акций, организуемых политическими партиями, обеспечение в регионе позитивной динамики общественно-политической стабильности, положительной тенденции оздоровления общественной атмосферы», — говорится в документе.

В 2026 году в регионе будут проходить две ключевые избирательные кампании — население проголосует за депутатов Государственной и областной дум. Среди других мероприятий в сфере национальной и государственной политики региона — сохранение историко-культурного наследия и укрепление межнационального согласия, а также социально-культурная адаптация и интеграция иностранцев.

