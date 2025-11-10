Пермяки отказываются покупать новостройки

Цены на квартиры растут, а спрос падает Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

В Перми аналитики зафиксировали снижение активности на первичном рынке недвижимости. За девять месяцев 2025 года количество проданных квартир в новостройках сократилось на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сказано в telegram-канале «bnMAP про недвижимость».

«Почти везде зафиксировано снижение активности. Количество лотов в сделках сократилось во всех городах кроме Нижнего Новгорода. В Перми падение составило 10,4%. При этом суммарная площадь лотов выросла на 2,8%», — сообщили аналитики.