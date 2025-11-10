Пермяки отказываются покупать новостройки
Цены на квартиры растут, а спрос падает
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
В Перми аналитики зафиксировали снижение активности на первичном рынке недвижимости. За девять месяцев 2025 года количество проданных квартир в новостройках сократилось на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сказано в telegram-канале «bnMAP про недвижимость».
«Почти везде зафиксировано снижение активности. Количество лотов в сделках сократилось во всех городах кроме Нижнего Новгорода. В Перми падение составило 10,4%. При этом суммарная площадь лотов выросла на 2,8%», — сообщили аналитики.
Также эксперты сравнили цены на новостройки. В Перми квадратный метр в сделках вырос на 13,8%, а средний бюджет покупки увеличился на 12,1%.
