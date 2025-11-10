Суд Франции принял решение о судьбе Саркози
10 ноября 2025 в 17:48
Бывшего президента Франции Николя Саркози освободят из тюрьмы. Об этом сообщил апелляционный суд Парижа. Освобождение предусматривает осуществление судебного контроля за бывшим лидером Пятой Республики.
