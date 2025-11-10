Депутата Госдумы заподозрили во взяточничестве
10 ноября 2025 в 18:00
Депутат Государственной Думы Анатолий Вороновский подозревается в получении взятки. Об этом сообщил глава комиссии Государственной думы по мандатным вопросам Отари Аршба. При этом политик выразил готовность к сотрудничеству со следствием. Думская комиссия решила рекомендовать палате дать согласие на лишение депутата Вороновского парламентской неприкосновенности.
