Вернувшимся из-за границы россиянам ограничивают интернет: зачем нужен «период охлаждения» и как его отменить

Некоторые операторы мобильной связи уже начали вводить временное ограничение на использование мобильного интернета и отправку SMS с SIM-карт после возвращения из-за рубежа. Ранее сообщалось, что ограничение может быть применено, если абонент не использовал связь в течение более 72 часов либо после возвращения из-за границы, где он находился в режиме международного роуминга. Продолжительность такого ограничения, которое называют «периодом охлаждения», составляет до 24 часов. Что делать, если вы попали под ограничения, — в материале URA.RU.

Что происходит

Вернувшимся из-за границы гражданам РФ приходит смс-оповещение о том, что доступ к мобильному интернету будет ограничен на 24 часа. «Здравствуйте. Информируем вас, что после возвращения из-за границы доступ мобильному интернету будет ограничен еа 24 часа», — такое сообщение пришло пользователю связи от MegaFon.

Как вернуть связь быстрее 24 часов

Несмотря на ограничения, пользователи услуг российских операторов связи смогут оперативно восстановить доступ ко всем сервисам после прохождения процедуры верификации. «Для снятия ограничения, по возвращении вам поступит смс от оператора для прохождении авторизации», — говорится в смс-оповещении.

Процесс предполагает получение SMS-сообщения на российский номер с ссылкой на Captcha — специальный текст, который позволяет отличить человека от бота. После успешного прохождения проверки станут доступны мобильный интернет и обмен SMS-сообщениями. Предполагается, что внедрить систему с использованием Captcha будет проще для российских SIM-карт, чем для иностранных.

Еще один способ вернуть интернет

При этом директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова предлагает альтернативный способ решения проблемы — внедрение контроля IMEI-номеров (уникальных идентификаторов устройств с SIM-картами). По мнению эксперта, если оператор будет иметь доступ к центральной базе данных, он сможет убедиться, что SIM-карта привязана к легальному устройству. Создание единой базы IMEI-номеров и реализация комплексного подхода к решению проблемы без технических недочетов позволят избежать неудобств для граждан.

Зачем нужен «период охлаждения»

Временная блокировка мобильного интернета и SMS-сообщений вводится для обеспечения безопасности. Причина заключается в том, что SIM-карты могут быть использованы в беспилотниках для точного нацеливания при атаках.

Директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко отметил, что существуют SIM-карты, оформленные на реальных людей, которые даже не знают о своем «статусе владельцев». Он высказал предположение, что такие «бесхозные» SIM-карты нередко оказываются в беспилотниках, попадающих на территорию РФ. Гендиректор и основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов тоже считает, что введение «периода охлаждения» для SIM-карт может стать эффективной мерой противодействия беспилотникам, угрожающим российской инфраструктуре.