В России начали блокировать сим-карты после возвращения из-за границы
В России начали блокировать сим-карты после путешествий вне страны
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Эксперты предупредили, что в России может быть введен временный запрет на доступ в интернет и использование мобильной связи по сим-картам в случаях, если карта не активировалась в течение 72 часов или владелец не вышел из международного роуминга. О первом таком случае сообщили читатели URA.RU.
«После возвращения из-за границы доступ к могильному интернету будет ограничен на 24 часа. Для снятия ограничения, по возвращении вам поступит смс от оператора для прохождения авторизации», — говорится в сообщении читателю агентства от мобильного оператора «МегаФон».
Однако для клиентов на время блокировки сим-карты остаются доступны ряд важных серверов из списка оператора и звонки. Ранее отмечалось, что в случае блокировки карты владельцу потребуется пройти процедуру верификации — решить капчу, которая позволяет установить, что пользователь является человеком, а не роботом.
Цель таких изменений — борьба с телефонным мошенничеством. Чтобы затруднить злоумышленникам массовую закупку номеров для обмана людей, введено ограничение: один человек может оформить не более 20 сим-карт. Осенью действующий норматив был дополнен новым законом. Теперь передача сим-карт другим лицам запрещена — сделать это можно лишь в случае, если получатель является близким родственником владельца. Такие меры призваны ликвидировать теневой рынок, на котором сим-карты, зарегистрированные на одного человека, распространяются среди мошенников через мессенджеры и другие каналы.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.