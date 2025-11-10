В России начали блокировать сим-карты после возвращения из-за границы

В России начали блокировать сим-карты после путешествий вне страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Эксперты предупредили, что в России может быть введен временный запрет на доступ в интернет и использование мобильной связи по сим-картам в случаях, если карта не активировалась в течение 72 часов или владелец не вышел из международного роуминга. О первом таком случае сообщили читатели URA.RU.

«После возвращения из-за границы доступ к могильному интернету будет ограничен на 24 часа. Для снятия ограничения, по возвращении вам поступит смс от оператора для прохождения авторизации», — говорится в сообщении читателю агентства от мобильного оператора «МегаФон».

Однако для клиентов на время блокировки сим-карты остаются доступны ряд важных серверов из списка оператора и звонки. Ранее отмечалось, что в случае блокировки карты владельцу потребуется пройти процедуру верификации — решить капчу, которая позволяет установить, что пользователь является человеком, а не роботом.

