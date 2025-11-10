Логотип РИА URA.RU
Володин рассказал об усилении наказания за диверсии

Госдума требует усилить ответственность за склонение детей к диверсиям
10 ноября 2025 в 20:00
В случае принятия поправок за диверсии будет грозить пожизненное лишение свободы

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект об усилении уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к диверсиям и терактам. Об этом сообщил председатель Думы Вячеслав Володин.

«Государственная Дума 11 ноября планирует рассмотреть во втором чтении законопроект», — цитирует пресс-служба Госдумы спикера. По его словам, соавторами инициативы стали депутаты всех фракций.

Инициатива, по словам Володина, связана с тем, что сейчас вербовщики нацелены на подростков и студентов — они чаще используют соцсети и общаются через компьютерные игры. Если поправки в законодательство внесут, за склонение детей к терактам и диверсиям будет грозить пожизненное лишение свободы. Также предлагается установить возраст привлечения к уголовной ответственности за диверсии с 14 лет.

Инициатива, разработанная 419 депутатами всех фракций, связана с  ростом числа диверсионных преступлений в стране. Если с 2019 по 2023 год по статье 281 УК РФ были осуждены 13 человек, то в 2024 году — уже 48.

