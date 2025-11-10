Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

В США сделали горькое признание о своей армии на фоне российской

TWZ: Армия США признала отставание в развитии своих БПЛА перед российскими
10 ноября 2025 в 20:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В США считают, что армии нужно догонять Россию в плане БПЛА

В США считают, что армии нужно догонять Россию в плане БПЛА

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Армия США отстает в развитии беспилотников перед российскими. Такое заявление сделал командующий 25-ой пехотной дивизией Говард Олтман на ежегодном симпозиуме Ассоциации армии США.

«Мы отстаем. Буду откровенен. Думаю, мы понимаем, что отстаем», — цитирует командира американское издание TWZ. Он ответил, что Пентагон в этом плане движется «недостаточно быстро». «И действительно потребовалось посмотреть на то, как российские войска внедряют инновации в беспилотные системы во время конфликта на Украине», — сказал он.

Ранее министр армии США Дэниел Дрисколл завил, что Пентагон планирует купить не меньше миллиона БПЛА в течение нескольких лет. После этого штаты планируют приобретать от 500 тысяч до миллионов дронов ежегодно.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал